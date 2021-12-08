Ростов-на-Дону, 8 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 35 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Справиться с COVID-19 не смогли 19 женщин в возрасте от 45 до 94 лет и 16 мужчин в возрасте от 53 до 88 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

Число жертв пандемии коронавируса в Ростовской области достигло 9009 человек.