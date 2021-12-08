Москва, 8 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Минтруд России готовит меры по компенсации инфляции для пенсионеров. Это важно, потому что из-за активного роста потребительских цен в 2021 году индексация пенсий не перекрыла финансовых потерь наименее защищенных слоев населения, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Forex-seal.ru Рост цен

«На 2022 год в бюджете заложена индексация пенсий на 5,9%, но этого будет недостаточно ‑ и так понятно, что инфляция окажется выше.

Как минимум в I квартале 2022 года индекс потребительских цен будет продолжать расти, затем приостановится и во втором полугодии может снижаться, если позволят общемировые условия.

Что это могут быть за меры дополнительной поддержки? Прежде всего, целевые точечные выплаты по образцу уже проводимых правительством РФ. Например, по 5000 руб. каждому из пенсионеров в конце I квартала.

Еще одна такая выплата потребуется в конце лета — начале осени, если инфляция продолжит расти такими же темпами.

Правительству сложно заложить в бюджет 10-процентное повышение пенсий, так как это потребует изыскания соответствующих бюджетных доходов и может привести к появлению дефицита бюджета. Гораздо проще реагировать по ситуации», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий в связи с высокой инфляцией в 2021 году, заявил министр Антон Котяков.

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