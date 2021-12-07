Москва, , 13:52 — REGNUM Минтруд подготовил предложения по дополнительной индексации пенсий в связи с высокой инфляцией в 2021 году. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

Антон Котяков Mintrud.gov.ru

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов дополнительной компенсации высокой инфляции. Мы также подготовили свои предложения», — заявил Котяков.

По его словам, соответствующие решения будут предложены уже «в ближайшее время».

Министр также напомнил, что в рамках принятого бюджета на 2022−2024 годы предусмотрена индексация всех пенсий на 5,9%, в то время как инфляция по итогам 2021 года окажется выше.