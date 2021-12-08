Оттава, 8 декабря, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Хотя антикоронавирусные вакцины были разработаны для изначального штамма, они очень эффективны против «Дельты» и, скорее всего, будут очень эффективны против «Омикрона». Об этом заявил доктор молекулярной биологии Университета Торонто Джон Прассас, представляя данные SKAI 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Если мы увидим, что снижение эффективности значительно, в течение 4−6 месяцев у нас появятся новые вакцины», — добавил он.

Прассас настаивает на необходимости вакцинации, в первую очередь пожилых людей. Он подчеркивает, что «каждая вакцинация пожилого человека соответствует сотням прививок немолодых людей, так как в основном именно пожилые люди попадают в отделение интенсивной терапии».

Говоря о возможных побочных эффектах вакцин, Прассас сказал, что они крайне минимальны и все зарегистрированы.