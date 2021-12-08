Ереван, 8 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 9063 исследования на коронавирус, из которых 410 дали положительный результат. Об этом 8 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 341 468 носителей коронавируса. Из них 322 814 справились с инфекцией, в том числе 408 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 9462 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9192 пациентов с COVID-19, в том числе 17 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6006 тестов на коронавирус 240 были с положительным результатом. 522 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 28 пациентов с COVID-19.