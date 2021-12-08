Москва, 8 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Переговорные каналы России с США по урегулированию на Украине возобновляются. Об этом 8 декабря заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

Mil.ru Россия и США

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«Этот вопрос (подключение США к «нормандскому формату»), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев», — приводит его слова РИА Новости.

Также Красницкий отметил, что и в период, когда в США был президентом Барак Обама, были каналы для переговоров с американской стороной, которые теперь возобновляются.

«Поэтому это сейчас вопрос техники, то ли внутри «нормандского формата», то ли извне, но всегда признается значение позиции США во внутриукраинском регулировании, это никто из профессионалов отрицать не может», — добавил он.

При этом российский дипломат высказал предположение о том, что Германия и Франция не будут против расширения «нормандского формата», путем введения в него США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти рассматривают переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые состоялись накануне, как позитивный шаг в улучшении российско-американских отношений и стабилизации обстановки в мире.