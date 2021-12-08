Баку, 8 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 1210 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 033 тестов. Об этом 8 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 599 713 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 569 238 человек, в том числе 1853 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 22 456 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8019 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1530 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 863 тестов. Выздоровевшими медики признали 1864 человека. Скончался 21 пациент с диагнозом COVID-19.