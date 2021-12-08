Москва, 8 декабря, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Из-за предстоящих в ночь на 9 декабря в Москве морозов скорректирована работа системы городского отопления. Температура теплоносителя в магистральных сетях соответствует погодным условиям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильные морозы в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заранее, на основании краткосрочного прогноза погоды.

По словам главы Комплекса городского хозяйства Москвы, регулирование отпуска тепла производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

Отметим, что синоптики прогнозируют в предстоящую ночь в столице до 11 градусов мороза. Днём 9 декабря столбики термометров будут держаться на отметке от минус 9 до минус 11 градусов, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов.