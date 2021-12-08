Берлин, , 15:25 — REGNUM Со стороны Германии нет ни одной попытки торпедировать проект «Северный поток — 2», сорвать его пытаются извне. Об этом бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил 8 декабря в эфире телеканала NTV.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

Шрёдер, руководивший германским правительством с 1998-го по 2005 год, отметил, что «Северный поток — 2» — уже согласованный проект, его нужно довести до конца.

«Все попытки торпедировать проект идут извне, а не изнутри», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Федеральное сетевое агентство Германии — регулятор в сфере экономики — заявило о приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2», компании Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии. Компании следует передать основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность дочерней компании в ФРГ.

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