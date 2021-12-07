Москва, 7 декабря 2021, 11:39 — REGNUM Вольфганг Ишингер — голос американских элит, и если этот голос говорит, что протестовать против запуска «Северного потока-2» поздно, значит, так оно и есть. Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
Sebastian Zwez

Напомним, что немецкий дипломат Вольфганг Ишингер призвал Украину смириться с завершением проекта «Северный поток-2», хотя и признал проект «трансатлантической проблемой».

«Ишингер — это один из примеров, когда американцы используют дипломатов других стран в своих целях и действуют чужими руками», — заявил эксперт.

«В этом смысле Ишингер — классический пример исполнителя чужой воли. Стоит напомнить, хотя бы тот факт, что в годы с 1998 по 2001 год он был статс-секретарём МИД Германии, как раз в том самый период, когда министром оказался бывший таксист без высшего образования, представитель партии «Зеленых», полностью такой же проамериканский Йошка Фишер», — пояснил Борисов.

«Тот МИД запомнился только тем, что одобрил натовские бомбардировки Югославии», — отметил политолог.

«Во время натовской агрессии против Югославии Ишингер действовал, как пропагандист этой войны. Его специальное задание, которое он умело и хитро выполнял, состояло в том, чтобы журналистам ведущих СМИ в «доверительных» беседах пудрить мозги о причинах этой войны», — подчеркнул Борисов.

«Если сейчас именно этот человек говорит украинцам, что поезд с «Нордстримом-2» ушел, и ложиться на рельсы в надежде его остановить поздно, то это означает только одно — действительно поздно», — заключил эксперт.