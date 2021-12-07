Москва, , 11:39 — REGNUM Вольфганг Ишингер — голос американских элит, и если этот голос говорит, что протестовать против запуска «Северного потока-2» поздно, значит, так оно и есть. Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер Sebastian Zwez

Напомним, что немецкий дипломат Вольфганг Ишингер призвал Украину смириться с завершением проекта «Северный поток-2», хотя и признал проект «трансатлантической проблемой».

«Ишингер — это один из примеров, когда американцы используют дипломатов других стран в своих целях и действуют чужими руками», — заявил эксперт.

«В этом смысле Ишингер — классический пример исполнителя чужой воли. Стоит напомнить, хотя бы тот факт, что в годы с 1998 по 2001 год он был статс-секретарём МИД Германии, как раз в том самый период, когда министром оказался бывший таксист без высшего образования, представитель партии «Зеленых», полностью такой же проамериканский Йошка Фишер», — пояснил Борисов.

«Тот МИД запомнился только тем, что одобрил натовские бомбардировки Югославии», — отметил политолог.

«Во время натовской агрессии против Югославии Ишингер действовал, как пропагандист этой войны. Его специальное задание, которое он умело и хитро выполнял, состояло в том, чтобы журналистам ведущих СМИ в «доверительных» беседах пудрить мозги о причинах этой войны», — подчеркнул Борисов.

«Если сейчас именно этот человек говорит украинцам, что поезд с «Нордстримом-2» ушел, и ложиться на рельсы в надежде его остановить поздно, то это означает только одно — действительно поздно», — заключил эксперт.