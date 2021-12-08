Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало проект федерального закона об использовании QR-кодов в общественных местах. Голосование по законопроекту прошло в рамках пленарного заседания 8 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

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За принятие законопроекта проголосовали 34 депутата, 13 выступили против, а воздержался один парламентарий. Двое депутатов уклонились от голосования.

«Поддержать проект федерального закона N 17 357−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — говорится в постановлении Заксобрания Петербурга. Документ будет направлен в Госдуму и Совет Федерации.

Исходя из положений законопроекта, представители исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут наделены полномочиями по определению регламента посещения общественных мест, массовых мероприятий, организаций культуры, предприятий общепита и розничной торговли. К этим полномочиям также относится определение порядка использования QR-кодов для подтверждения вакцинирования от коронавируса или наличия медотвода.

Председатель постоянной комиссии Заксобрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков («Единая Россия») обратил внимание, что документом также предусмотрен отдельный порядок допуска на мероприятия и объекты военнослужащих, приравненных к ним лиц, иностранных граждан, привитых незарегистрированной в РФ вакциной.

Против одобрения федерального законопроекта высказались депутаты от КПРФ, а также депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Он считает, что в законопроект необходимо внести корректировки.

Представитель ЛДПР Павел Иткин отметил, что законопроект требует уточнений исходя из особенностей регионов. «Вопросов действительно очень много. Не считаете ли вы необходимым в рамках комиссии по социальной политике в Законодательном собрании Санкт-Петербурга проработать вопрос по таким спорным ситуациям. Каждый регион, не зря это отдано в регионы, отличается и территориальными особенностями, и где-то религиозными и так далее», — обратился он к единороссу Александру Ржаненкову.

Вместе с тем Алексей Зинчук (КПРФ) заявил, что наравне с введением QR-кодов о вакцинации от коронавируса тогда следует ввести такие же меры при обязательном вакцинировании от других опасных болезней.