Джакарта, 8 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Целевая группа по борьбе с COVID-19 объявила о 264 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 8 декабря в Индонезии выявлено 4 258 340 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 351 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 109 068 человек.

В период с 7 по 8 декабря 2021 года от COVID-19 умерли 16 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 909 жителей Индонезии.

В настоящее время в стране зарегистрировано 5363 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, 11 951 513 пожилых людей получили первую инъекцию вакцины от коронавируса.