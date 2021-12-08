Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2021, 14:39 — ИА Регнум. При заражении штаммом коронавируса «Омикрон» человек испытывает те же симптомы, что и при заражении более ранними штаммами. Об этом журналистам заявил глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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"Принципиально «Омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией», — сказал Семенов.

По его словам, эти симптомы стандартны — температура, кашель, головная боль.

При этом Семёнов подчеркнул, что летальных исходов заражения этим штаммом пока не зафиксировано, однако нужно смотреть, как на него будет реагировать организм пожилых людей.