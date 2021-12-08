Афины , 8 декабря, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Трагическое состояние переполненности общественного транспорта в Греции представляет большую опасность для страны. Об этом заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас на встрече с сотрудниками афинской организации общественного транспорта OASA и ее дочерних компаний 7 декабря.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

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Как отметил Ципрас, в то время как ключевым принципом всех принятых против коронавируса мер было социальное дистанцирование и предотвращение заторов, ситуация в общественном транспорте, особенно в автобусах, в последние два года стала «трагической».

По его мнению, совершенно немыслимо за последние два года было не увеличить численность общественного транспорта, чтобы уменьшить скученность в нем. Ципрас резко раскритиковал правительство за отмену тендера, который проводился на приобретение 750 новых автобусов.

Что касается пандемии, он сказал: «Мы не должны верить чепухе. Пандемия — это не пандемия непривитых, она касается всех нас. К сожалению, есть много вакцинированных людей, которые заражаются, и на этом дело не закончится. Кроме того, у нас есть система здравоохранения, которая рухнула. Мы все обязаны защищать социальное целое, самих себя, работников и граждан».