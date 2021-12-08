Афины , 8 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Правительство Греции капитулировало перед трагедией пандемии, которую страна переживает ежедневно. Об этом заявил представитель главной оппозиционной партии страны СИРИЗА-Прогрессивный альянс Нассос Илиопулос 7 декабря в интервью Альфа 96.5.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«На данный момент в Греции в два раза больше, чем в среднем по Европе, ежедневных смертей на миллион граждан… сейчас мы говорим о преступлении», — заявил Илиопулос.

Комментируя 116 смертей от COVID-19, зарегистрированных в понедельник, 6 декабря, он еще раз потребовал, чтобы правительство сообщило, сколько пациентов, умирающих каждый день, не находились в отделении интенсивной терапии. Илиопулос в интервью TV Star 6 декабря обвинил правительство в «отсутствии плана действий, которые необходимо предпринять немедленно», и повторил, что необходима немедленная реквизиция частных клиник, а также наем дополнительного персонала в национальной системе здравоохранения. Он также призвал вернуться к удаленной работе везде, где это возможно, и призвал к «реальному массовому тестированию».