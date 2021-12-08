Будапешт, 8 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В соответствии с просьбами своих партнеров из Европы Россия увеличивает объемы поставок газа на европейскую территорию. Об этом 8 декабря заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью венгерскому журналу Magyar Demokrata, которое опубликовало посольство РФ в Венгрии.

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Как указал Станиславов в ответ на вопрос о том, почему компания «Газпром» не торопится спасать Европу в момент газового кризиса, российская компания «не обязана никого спасать», так как она не является министерством по чрезвычайным ситуациям.

При этом посол РФ отметил, что Газпром — это надежная компания, имеющая прочную деловую репутацию, которая в полной мере выполняет свои контрактные обязательства перед партнерами, включая партнеров в Европе, обеспечивая гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении.

«В текущем году «Газпром» увеличил поставки в Европу на 10%, в целом увеличение поставок российского газа на континент составляет 15%, имея в виду и сжиженный природный газ. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнеры. При этом отдельно хотелось бы отметить, что нет ни одного отказа», — отметил он.

Кроме того, Станиславов добавил, что российская сторона несколько увеличила свои поставки через ГТС Украины и потому, по его словам, контрактные обязательства Газпрома по транзиту будут перевыполнены примерно на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов заявил, что Россия рассчитывает на то, что производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет начато на территории Венгрии с конца 2022 года.