Будапешт, , 13:55 — REGNUM Россия рассчитывает на то, что производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет начато на территории Венгрии с конца 2022 года. Об этом 8 декабря заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов в интервью венгерскому журналу Magyar Demokrata, которое опубликовало посольство РФ в Венгрии.

Спутник V Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Насколько нам известно, работа идет в соответствии с графиком, намеченным венгерскими партнерами. Исходим из того, что производство препарата в Венгрии на основе российской разработки начнется здесь с конца 2022 года», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как ведется подготовка к производству российской вакцины в Венгрии.

Также Станиславов добавил, что, по его мнению, разработанный российскими учеными препарат стал в стране одной из самых востребованных вакцин и ему не нужна дополнительная презентация.

«На сегодняшний день в мире за пределами России «Спутником V» привито более 100 млн человек», — указал посол России.

Отметим, в феврале 2021 года вакцина «Спутник V» была одобрена для применения в Венгрии.