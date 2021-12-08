Афины , 8 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Правительство Греции придерживается сбалансированной стратегии по борьбе с пандемией, его цель состоит в том, чтобы рынок оставался открытым во время рождественских праздников. Об этом заявил представитель правительства Янис Эконому в интервью MEGA TV 7 декабря.

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«Наше правительство одним из первых в Европе приняло самые смелые, самые неприятные и радикальные меры. Позвольте мне напомнить вам об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет. Позвольте мне напомнить вам о неприятных решениях, принятых в первый период, и ряде других инициатив, таких как «зеленый» сертификат, в которой премьер-министр Кирьякос Мицотакис сыграл ключевую роль», — сказал Эконому.

Он отметил, что люди осознают важность сохранения открытой экономики, образования и общества и обеспокоены, когда видят, что коронавирус оказывает давление на систему здравоохранения. Пресс-секретарь добавил, что правительство «неоднократно принимало несколько разумных решений» и следует «сбалансированной стратегии, при которой экономика открыта, в то же время максимально сокращая распространение коронавируса, очевидно, за счет увеличения охвата вакцинацией и поддержки Национальной системы здравоохранения». Плюс совсем недавно, сказал Эконому, премьер-министр страны принял смелое решение об обязательном расширении охвата вакцинацией всех лиц старше 60 лет.

Эконому также упомянул штамм «Омикрон», который заставляет все правительства Европы адаптировать свою стратегию в борьбе с пандемией к новым реалиям.

«Мы исчерпали все имеющиеся в нашем распоряжении средства убеждения и примирения для увеличения охвата вакцинацией. Мы увидели, что конкретная группа (60 лет и старше) показала наименьший отклик. С того дня, как была объявлена обязательная вакцинация, десятки тысяч наших сограждан старше 60 лет — их число превысило 65 000 — поспешили записаться на прием для получения первой дозы, и это очень позитивно», — сказал он.