Песков призвал к пропаганде вакцинации со здравым смыслом
Москва, 8 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Пропаганда необходимости вакцинации от COVID-19 должна проходить в рамках здравого смысла. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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«Все должно быть в рамках здравого смысла», — сказал Песков.
При этом он назвал однозначным тот факт, что «нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться».