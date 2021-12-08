Москва, 8 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Пропаганда необходимости вакцинации от COVID-19 должна проходить в рамках здравого смысла. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Все должно быть в рамках здравого смысла», — сказал Песков.

При этом он назвал однозначным тот факт, что «нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться».