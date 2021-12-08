Москва, 8 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Формат переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом, которые состоялись накануне, понравился президенту России Владимиру Путину. Об этом 8 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Как отметил представитель Кремля, формат общения по видеосвязи, по его мнению, позволяет разговаривать достаточно откровенно.

«По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что польские власти считают, что состоявшиеся 7 декабря переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, были важными, однако они не принесли «окончательных решений».