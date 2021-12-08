Новосибирск, 8 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 8 декабря, однократно вакцинированы от коронавируса 1 273 207 человек. Завершили вакцинацию — 1 084 939 новосибирцев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

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В министерстве уточнили, что ежедневно прививаются более 20 тысяч жителей области.

Отметим, что ранее в Новосибирскую область поступило 12 000 комплектов «Спутника V» и 17 470 комплектов препарата «ЭпиВакКорона». Всего к настоящему моменту регион получил 1 695 535 комплектов вакцин против коронавируса («Спутник V», «Спутник лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»).