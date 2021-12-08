Екатеринбург, 8 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 32 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 652 свердловчанина. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 349 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 4276 пациентов.

За сутки из клиник выписали 467 человек. С начала пандемии выздоровели 160 634 свердловчанина, от COVID-19 скончались 8693 гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили еще 671 случай заражения коронавирусом.