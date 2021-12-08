Ярославская область, 30 октября, 2006, 20:50 — ИА Регнум. Глава Ярославского муниципального района Валентин Мильто направил иск в Кировский районный суд к прокуратуре Ярославской области и Министерству финансов РФ о компенсации морального вреда, связанного с незаконным привлечением к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Кировском районном суде Ярославля. Валентин Мильто оценил моральный вред, причиненный ему в рамках расследования уголовного дела в 2 миллиона рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июля 2005 года прокуратура Ярославской области возбудила уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", а 28 января 2006 года Валентину Мильто было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Прокуратура обвиняла Мильто в том, что при его участии деньги, выделенные Северной железной дорогой на ремонт переданных в муниципальную собственность жилых домов, были потрачены на другие цели. А именно на закупку мазута, оказавшегося некачественным. 4 июля 2006 года Ленинский районный суд вынес оправдательный приговор главе Ярославского района, который был оставлен в силе судом высшей инстанции.

"Все указанные действия привели к тому, что что я, глубоко переживая факт незаконного уголовного преследования, оказался на больничном с заболеванием сердца... Вместо того, чтобы участвовать в мероприятиях по реформированию органов мечтного самоуправления, формированию и утверждению бюджета района, принимать участие в заседаниях структурных подразделений администрации района, совещаниях и иных важных мероприятиях, влияющих на развитие района, я вынужден был являтся в органы прокуратуры для участия в различных следственных действиях", - говорится в исковом заявлении Валентина Мильто. Глава района указывает на то, что после оправдательного приговора суда ему не были принесены официальные извинения. Также Валентин Мильто просит суд обязать средства массовой информации, которые освещали ход уголовного дела, сообщить о его реабилитации.