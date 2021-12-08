Симферополь, 8 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Проект федерального закона, предусматривающего введение QR-кодов в общественных местах, получил поддержку депутатов Государственного совета Республики Крым. Решение было принято в ходе заочного голосования, об этом стало известно 8 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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В соответствии с протоколом голосования, «за» поддержку законопроекта проголосовали 62 депутата Госсовета, против — восемь депутатов. Воздержались двое, еще один депутат в голосовании участие не принял.

Как сообщало ИА REGNUM, два законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в Госдуму внесло правительство РФ. В настоящее время обсуждение законопроектов проходит в регионах. Ранее в поддержку введения QR-кодов в общественных местах высказалась Общественная палата Крыма. Накануне, 7 декабря, о том, что законопроект получит поддержку крымских депутатов, заявил глава региона Сергей Аксёнов.