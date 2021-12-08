Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), ее объём составляет 67 800 комплектов из двух доз, сообщили 8 декабря в Смольном. Поступление новой партии позволит обеспечить препаратом всех желающих при сохранении нынешних темпов прививочной кампании.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Всего за время вакцинации в Петербург поступило более 3,5 млн комплектов четырех отечественных вакцин. Запас препаратов на 8 декабря составляет 698 992 комплектов.

«Вакцинация в Петербурге идет хорошими темпами. Сейчас главное — не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету. Все условия для этого есть — более двухсот точек, где можно привиться, значительный запас вакцины, который постоянно пополняется», — отметил губернатор Александр Беглов.

По его словам, активная вакцинация позволит избежать введения новых ограничений в дни новогодних праздников.

На сегодняшний день от COVID-19 первым компонентом вакцин (без учета «Спутник Лайт») в Петербурге привито 2 млн 160 тыс. 282 человека. Завершили цикл вакцинации 2 млн 348 тыс. 282 человека (с учетом вакцины «Спутник Лайт»).

Открыто 185 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 53 мобильных пунктах вакцинации.