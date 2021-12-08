Москва, 8 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Украина отдаляется от России, и это пока единственный тренд, который просматривается в ближайшем будущем. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

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«Максимум, что мог бы пообещать Байден Путину в отношении членства Украины в НАТО, так это то, что его (Байдена) администрация не будет настаивать на скорейшем присоединении страны к североатлантическому блоку», — заявил эксперт.

«Но, как мы понимаем, речь идёт о довольно узком временном горизонте, за которым может случиться все, что угодно», — отметил Бышок.

«Собственно, иные реалистические сценарии, помимо постепенно дрейфа Украины на Запад или, более точно, от России, вряд ли возможно рассматривать на данном этапе» — заключил политолог.

Напомним, что 7 декабря прошли переговоры в онлайн формате между Владимиром Путиным и Джо Байденом.