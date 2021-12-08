Москва, 8 декабря, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За последние сутки в Москвы выявили 3004 случая заражения коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это существенно больше, чем днём ранее, когда медики выявили коронавирус у 2573 москвичей. Однако два дня назад SARS-CoV-2 выявили у 3134 пациентов Всего в столице с начала пандемии подтвердилось заражение вирусом у 1 971 951 человека.

За сутки госпитализировали 919 пациентов, на ИВЛ в настоящее время находятся 553 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 30 752.