Москва, 8 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Обсуждать глобальные, но не конкретные вопросы президентам США и России проще, чем конкретные, связанные с двусторонними отношениями. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

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«Есть ощущение, что глобальные вопросы вроде стратегической стабильности, кибербезопасности или борьбы с изменением климата Москве и Вашингтону обсуждать комфортнее», — заявил эксперт,

«Обсуждать конкретику вроде возвращения российской дипломатической собственности в США или возвращения посольств в обеих странах к нормальному режиму работы, с выдачей виз и активными консультациями по всем вопросам, очевидно, сторонам сложнее», — заключил политолог.

Напомним, что 7 декабря состоялись переговоры между лидерами двух держав — Владимиром Путиным и Джо Байденом.