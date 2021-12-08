Москва, 8 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. От коронавирусной инфекции в России скончались за сутки 1179 человек. Об этом 8 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Смертность от ковида в РФ постепенно снижается, днём ранее было зафиксировано 1182 летальных исхода. Суммарно инфекция унесла в стране, как следует из данных штаба, 284 823 жизни.

В Москве от коронавирусной инфекции за сутки умерли 90 человек, в Подмосковье — 54, в Санкт-Петербурге — 49.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 30 752.