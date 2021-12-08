Москва, , 15:01 — REGNUM Для американского истеблишмента является традицией отказывать России в праве на интересы и сферу влияния. Об этом 8 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена Иван Шилов © ИА REGNUM

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«США традиционно отказываются признавать какое-то особое положение (сферу привилегированных интересов) России на постсоветском пространстве», — заявил эксперт.

«Байден здесь не является исключением», — отметил Бышок.

«Кремлю такая позиция США понятна, поэтому вряд ли этот вопрос вообще поднимался», — заключил политолог.

Напомним, что 7 декабря прошли переговоры между президентами России и США. Ранее в одном из своих интервью президент США Джо Байден заявил о том, что он не признает ничьих «красных линий».