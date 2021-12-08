Нижний Новгород, 8 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы установили личность медицинского работника, продававшего поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление министерства внутренних дел сегодня, 8 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

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Ею оказалась бывшая 37-летняя медсестра, которая вносила в реестр вакцинированных нижегородцев ложные сведения о якобы получении гражданами прививки от COVID-19 и изготавливала фиктивные сертификаты о вакцинации.

В качестве оплаты за свои противозаконные услуги женщина получала деньги и алкоголь.

Против неё возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Медсестре грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.