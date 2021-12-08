Москва, 8 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За последние сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 30 752. Об этом 8 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост в Российской Федерации продолжает снижаться, днём ранее выявили 31 096 носителей вируса. Общее число заражений, выявленных медиками, достигло 9 895 597.

Среди регионов лидерами по приросту остаются Москва (3004 случая), Санкт-Петербург (2209) и Подмосковье (1854). Также в первой пятёрке Красноярский край и Самарская область. Новые заражения зафиксированы во всех регионах страны.