Лондон, 8 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пригрозил России новыми санкциями, когда беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи. Читателей британского издания The Telegraph обеспокоила эта новость, своими опасениями они поделились в комментариях.

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Британцы, как следует из их сообщений, переживают за поставки в Европу российского газа. Так, пользователь NoLonger ATory предположил, что из-за антироссийских санкций поступление газа приостановится, поэтому европейцам «придется изрядно помёрзнуть этой зимой».

«Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», — согласился с ним Paul Calvert.

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Читатель с ником Intra Venus отметил, что общение Путина и Байдена — это хорошо. «Это снижает напряжённость», — пояснил он.

Комментатор Mark Jones предположил, что отключение от платежной системы SWIFT и другие санкции повредят России, «но не так сильно, как думают чиновники из Белого дома».

Читатель Patrick Davies добавил, что SWIFT — это частная структура, базирующаяся в Бельгии, потому США не могут просто взять и отключить от этой системы Россию. У них может получиться отключить от SWIFT ряд российских банков, да и то с трудом, полагает британец.

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