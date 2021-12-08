Асунсьон, 8 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Граждане Германии, отказавшиеся пройти вакцинацию от COVID-19 и столкнувшиеся с ограничениями на передвижение, покинули свою страну и нашли убежище в общинах Парагвая. Об этом 7 декабря сообщило южно-атлантическое информагентство MercoPress со ссылкой на отчет Deutsche Welle.

Felipe Antonio Аэропорт Интернасьональ Гуарани, Парагвай

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Согласно отчету, с прошлого года более 1000 «отрицателей» поселились в Хохенау, департамент Итапуа. Город был основан немецкими иммигрантами в 1900 году. Если Парагвай не объявит об обязательной вакцинации, все больше и больше немцев будет переезжать в страну.

«Я решил приехать, потому что коронавирус все сужает, все усложняет. Все больше и больше людей вынуждены бежать из Германии, Австрии и Швейцарии из-за потери работы. Скоро они не смогут даже выходить за покупками, все страны объявляют об обязательной вакцинации», — рассказал иммигрант журналу DW.