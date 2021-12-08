София, 8 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Гражданин Болгарии госпитализирован в Софии с подозрением на штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 8 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Детальной информации об инциденте нет.

Как заявил журналистам представитель Национального центра инфекционных и паразитарных исследований Болгарии Ивайло Алексиев, говорить о возможности распространения указанного штамма коронавируса на болгарской территории преждевременно.

«Наши опасения основаны на предварительных данных ПЦР-тестов, окончательные результаты анализов будут объявлены в течение ближайших нескольких дней, — отметил, в частности, он. — Тем не менее, уже сейчас необходимо интенсифицировать борьбу с пандемией».

Имя человека, у которого предположительно был обнаружен новый штамм, не разглашается. По некоторым данным, положительный тест зарегистрирован у одного из пациентов региональной больницы в ходе плановой проверки нескольких десятков человек.

По данным на 8 декабря, число выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 708 тыс. человек. Из них скончались 29 163 граждан.