Варшава, 8 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Польские власти считают, что состоявшиеся 7 декабря переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, были важными, однако они не принесли «окончательных решений». Об этом 8 декабря заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского радио.

(сс) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Павел Солох

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«Для нас, как для члена НАТО, важно то, что американцы заявили, что в случае конфликта они готовы (откликнуться) на просьбы стран на флангах об увеличении американского присутствия, если бы дошло до эскалации», — сказал он.

Также Солох отметил, что разговор между российским и американским лидером был важным, однако «он не принес окончательных решений».

«Этот разговор, скорее, был обозначением позиций», — пояснил глава польского Бюро национальной безопасности.

«Мы знаем, что россияне хотели формальных гарантий того, что Украина не окажется в НАТО — обозначение «красных линий». Мы ранее видели, и хорошо, что это было подтверждено публично президентом США, что по крайней мере не будет ни одного жеста, ни одного акта, гарантирующего России то, что Украина не будет когда-либо членом НАТО, потому что это решают сами союзники и заинтересованные страны», — добавил Солох.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не считает, что Россия приняла решение о нападении на Украину.