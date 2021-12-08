Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут спокойно встретить Новый год, если темпы вакцинации в городе сохранятся на высоком уровне, пообещал председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По словам чиновника, в Петербурге вакцинировались первым компонентом вакцины 2 150 664 человек, полностью завершили вакцинацию 2 328 852 человек.

«Те 20 дней плюс, которые у нас остались, если мы будем вакцинировать тем темпом, который не раз демонстрировали, то потенциально могут получить вакцину еще 400 тыс. жителей города. Если мы достигнем этой величины, то новогодние праздники мы проведем совершенно спокойно», — отметил глава комздрава в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Дмитрий Лисовец уточнил, что ресурсов для того чтобы оказать медицинскую помощь тем, кто заболеет, в городе достаточно.

«Вакцины у нас достаточно», — добавил глава комздрава.