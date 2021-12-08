Новосибирск, 8 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» может если не вытеснить штамм «Дельта», то активно присоединиться к нему. Об этом журналистам заявил вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

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«Судя по развитию ситуации, этот вариант («Омикрон») действительно может если не вытеснить «Дельту», то к ней очень активно присоединиться, потому что он явно размножается быстрее, чем «Альфа», «Бета» и «Гамма». Я думаю, что этот вариант пришел для того, чтобы им переболела большая часть населения», — сказал Нетесов.

При этом, по его словам, штамм «Омикрон» «чего-то существенного не добавит», хотя степень его влияния на детей пока непонятна.