Берлин, 8 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Во время телефонного разговора, который прошел после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в формате видеосвязи, лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии призвали Москву к «деэскалации напряженности» на границе с Украиной. Об этом 8 декабря сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт по итогам указанного телефонного разговора.

(сс) U.S. Department of State Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и президент США Джа Байден на саммите G20 в Риме

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В беседе принимали участие и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги.

«Канцлер и участвовавшие в (телефонном разговоре) главы государств и правительств подчеркнули свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, что Россия должна снизить напряженность и искать дипломатическое решение, в том числе в рамках нормандского формата по реализации минских соглашений», — приводит его слова ТАСС.

Также Зайберт уточнил, что стороны переговоров дали поручение своим советникам вести тесную координацию действий друг с другом в этом вопросе и привлекать в нему партнеров из ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона поддерживает постоянный контакт с руководством ЕС по возможным санкциям против России в связи с ситуацией на Украине.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.