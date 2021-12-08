Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Петербургская городская больница №20, которая на подъеме четвертой волны коронавируса была переведена на прием пациентов с ковидом, вернётся к обычному режиму работы в начале следующей недели. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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По его словам, как только в городе происходит стабилизация ситуации с заболеваемостью ковидом, стационары, которые были задействованы в работе с инфицированными пациентами, возвращаются к плановой работе.

«Ожидаем, что со следующего понедельника, 13 декабря, основная площадка 20-й больницы вернется к плановой работе», — добавил он.

Отметим, в настоящий момент в городе на Неве с ковидом работают 18 стационаров: 15 городских и три федеральных. В них развернуто 7949 ковидных коек.