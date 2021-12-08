Москва, 8 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря, российская валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, прибавляя против американского доллара символические 0,03% и оставаясь на отметке 74,00 не смотря на чрезвычайно интенсивный информационный фон последних дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Akket.com Рубль

«В начале торгов 7 декабря на рынке активно обсуждались сообщения о крайне жестких антироссийских санкциях США и ЕС вплоть до запрета на конвертацию рублей в евро и доллары.

Российская валюта на этом потеряла около 0,5%, к американской. Затем была встреча Владимира Путина и Джо Байдена, итоги которой разнятся, в «российской версии» — стороны обсудили налаживание работы дипломатических миссий и отметили удовлетворенность реализацией женевских договоренностей по кибербезопасности.

В «американской версии» переговоров — Джо Байден угрожал введением решительных антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на Украине.

А во время встречи двух лидеров на американском фондовом рынке произошел рекордный с ноября 2020 года рост, который поддержал и спрос на российские активы.

В результате этого индекс РТС вырос на 1,4%, индекс Мосбиржи на 1,2%, а рубль не только отыграл потери, первой половины дня 7 декабря, но и даже немного укрепился к закрытию торгов на 0,2% к американской валюте.

Изменилось ли что-то для рубля после встречи Путина и Байдена? Скорее нет, чем да, потому что привязка «страшных» санкций к событиям на юго-востоке Украины так и осталась.

Значит ли это, что рубль теперь может сильно укрепиться или упасть? Тоже нет, потому что угрожающая геополитическая неопределенность после встречи не рассеялась.

Значит российская валюта продолжит оставаться в районе 74,00 рублей за доллар США, локально реагируя на изменения ситуации на внешних рынках, пока не произойдет новый виток эскалации или деэскалации в Украине.

Сегодня, цены на нефть держатся выше $75,00 за баррель Brent, фондовые индексы в Азии и Европе, значит российская валюта может ненадолго укрепиться к нижней границе дневного торгового диапазона 73,40−74,30 за доллар США.

Однако это движение нельзя назвать устойчивым и к концу текущей недели курс рубля с высокой вероятностью вновь вернется к 74,00−74,50 за американскую валюту», — считает эксперт.

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