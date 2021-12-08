Москва, , 08:09 — REGNUM Пара доллар/рубль 7 декабря торговалась на уровне 74,35 руб. в ожидании итогов переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Видеовстреча длилась чуть более двух часов, поскольку лидеры стремились ослабить напряженность, которая появилась из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Встреча прошла, ясности никакой. Лидеры двух держав ещё раз обозначили вслух свои позиции и разошлись. Для снижения геополитических рисков нужны реальные действия.

Пара доллар/рубль снизилась до 73,75 руб. Укрепление рубля связываю больше с ослаблением доллара на Форекс, чем с переговорами.

Спрос на рисковые активы повысился на оптимизме, что вариант коронавируса «Омрикон» оказался слабее «Дельты» и не помешает экономическому восстановлению.

Завершились торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль опустилась на 0,34%, до 74,06 руб., евро/рубль — на 0,8%, до 83,20 руб., фунт/рубль — на 0,52%, до 98,08 руб.

Сегодня, 8 декабря, на торгах в Азии нефть баррель Brent стоит $75,15 за баррель. Внешний фон для нефтяного рынка позитивный, поэтому покупатели настроены на продвижение к уровню $77 за баррель.

Пара доллар/рубль снизилась до 73,83 руб. В центре внимания трейдеров остаются отчет по запасам нефти от минэнерго США, отчет по инфляции в США, а также новости об новом штамме «Омикрон». Рублю ничего не мешает вернуться к уровню 73,30 руб.

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