Курск, 8 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Курской области с 10 декабря откроются фуд-корты, а предприятия общественного питания смогут работать без ограничения по времени, в том числе ночью. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Праздник

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С 10 декабря начнут работать детские игровые комнаты и развлекательные центры — при условии, что они загружены только на 25% и соблюдают требования Роспотребнадзора по обработке поверхностей и дезинфекции помещений.

Также в кафе и ресторанах снова разрешат проводить концерты, конкурсы, викторины, вечеринки и караоке.