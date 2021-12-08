Канберра, 8 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Вакцина от COVID-19 производства компании Moderna была одобрена для использования в качестве третьей прививки для всех взрослых граждан в Австралии. Управление терапевтических товаров (TGA), дало разрешение на использование препарата в качестве бустерной дозы 8 декабря, передает телеканал Nine News.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

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До сих пор в Австралии ревакцинация осуществлялась только с помощью применения вакцины Pfizer. Согласно рекомендации ведомства, ревакцинацию препаратом Moderna следует проводить через шесть месяцев после получения второго компонента любой вакцины от COVID-19.

В TGA также сообщили, что люди с ослабленным иммунитетом в возрасте от 12 лет и старше могут сделать третью прививку уже через 28 дней после введения второй дозы. В ведомстве заверили, что решение разрешить использование вакцины Moderna для ревакцинации было принято на основе рекомендаций независимого Консультативного комитета по вакцинам.