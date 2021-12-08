Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Петербурге хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса привилось 76,5% горожан от целевого значения в 80% вакцинированного взрослого населения. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По его словам, полностью завершили вакцинацию 66,5% взрослых петербуржцев.

«Я предлагаю не рассчитывать на какой-то коллективный иммунитет, а пройти вакцинацию. Чем больше мы вакцинируем, тем выше будет высокий иммунитет», — добавил чиновник.

Дмитрий Лисовец также указал, что не нужно высчитывать, сколько переболело, и соотношение этого с числом вакцинированных. «Этим мы себя обманываем», — заключил председатель комздрава.

В свою очередь главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий указал, что в его стационаре находятся пациенты, заболевшие штаммом ковида «Дельта». Состояние большинства из них средне-тяжелое и тяжелое.