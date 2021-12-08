Тбилиси, 8 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 55 130 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4226 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 8 декабря обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 875 806 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 817 963 победили инфекцию, в том числе 4091 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 12 519 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 53 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находится 6371 пациент, в оборудованных гостиницах — 1189.

Днём ранее в Грузии в ходе 47 328 исследований выявили 4509 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4042 человека, скончались 59 пациентов с COVID-19.