Москва, 8 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов призвал не ждать признания «Спутника V» другими странами и признать иностранные вакцины от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Duma.gov.ru Олег Нилов

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«Это должно стать нашим требованием уже к оперштабу, к правительству», — заявил Нилов в ходе парламентских слушаний.

Он убежден: если решение будет способствовать комфорту даже 5% граждан, такие решение следует принимать.

Эту тему депутат Госдумы планирует поднять на встрече парламентариев с вице-премьером Татьяной Голиковой на следующей неделе.