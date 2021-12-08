Париж, 8 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Во Франции выявили 59 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным издания, в стране зафиксировали самый высокий с 2020 года рост заболеваемости COVID-19 за сутки.

Санитарно-медицинское агентство Франции Santé publique France объявило о 59 019 новых случаях заражения коронавирусом.

Кроме того, в стране за сутки зарегистрировано 168 случаев смерти от COVID-19. Более 12 700 человек госпитализированы из-за осложнения, вызванного коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.