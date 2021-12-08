Ижевск, 8 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались пять женщин в возрасте от 66 до 86 лет и трое мужчин в возрасте от 59 лет до 71 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3298 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в регионе выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 191 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 76 673 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8906 жителей.

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