Ижевск, , 09:32 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 декабря выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 191 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 76 673 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 19 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 41 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 107 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 64 469 человек. Скончались 3298 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано восемь летальных случаев. Накануне скончались пятеро жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8906 жителей. Из числа получающих лечение 7783 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 401 человек — в состоянии средней степени тяжести, 162 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии после завершения полного курса вакцинации от коронавируса COVID-19 заболели 1995 человек. После прививки «Спутник V» (ГамКовидВак) заразились коронавирусом 1570 жителей республики, после вакцины «ЭпиВакКорона» — 408 человек, после препарата «КовиВак» — 17 человек, после «Спутник лайт» — 222 жителя региона.

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